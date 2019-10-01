Российские пенсионеры стали чаще болеть. Так, если в 2017 году было зарегистрировано 198 132 заболевания на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин), то в 2018-м эта цифра выросла до 202 603.

Согласно данным Минздрава РФ, с которыми ознакомился News.ru, хуже всего обстоят дела в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085). В антирейтинг также вошли Чувашская Республика (311 681) и Ненецкий автономный округ (309 262).

Реже всего болеют пожилые россияне в Курской области (114 568 заболеваний на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста) и Республике Адыгея (122 496). Хорошим здоровьем старшего поколения могут также похвастаться Астраханская область (129 058) и Кабардино-Балкарская Республика (130 099).

На вопрос News.ru, почему статистика так сильно разнится в зависимости от региона, главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва ответила, что на показатели влияет не только число заболеваний, но и уровень их выявляемости.

Показатель заболеваемости, с одной стороны, отражает негативную ситуацию, а с другой — демонстрирует точность диагностики. Цифры в Санкт-Петербурге, я думаю, связаны именно с уровнем выявления. Рост зафиксированной заболеваемости может свидетельствовать о том, что в городе улучшилась диагностика. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава

При этом специалист сказала, что разные показатели заболеваемости связаны с плотностью населения, а также особенностями территории и регионального здравоохранения. По её словам, задача Минздрава состоит в том, чтобы регионы ориентировались на хорошие показатели.

Самыми распространёнными заболеваниями среди пенсионеров являются сердечно-сосудистые. Больше всего смертей регистрируется именно в результате этого типа заболеваний. Также пожилые люди чаще всего сталкиваются с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, деменцией и болезнями опорно-двигательной системы, рассказала главный гериатр.

Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru

Снизить заболеваемость, по словам специалиста, можно несколькими способами. Во-первых, с помощью профилактики. В неё включаются диспансеризация и профосмотры. Стоит напомнить, что в России по 2020 год включительно проводится Всероссийская диспансеризация взрослого населения. Также с мая текущего года действуют новые правила прохождения профилактических медосмотров, согласно которым люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. При этом работающим россиянам предпенсионного возраста ежегодно положены два дня оплачиваемого отпуска для всестороннего обследования организма.

Во-вторых, считает собеседник News.ru, снизить заболеваемость можно, выполняя популяционную стратегию. Она, как отмечает гериатр, заключается в проведении крупных профилактических программ. В частности, по сокращению соли в рационе, увеличению физической активности и оптимизации питания.

Все мировые эксперты признают, что стратегия номер один — профилактика. Потому что в России нет недостатка высоких технологий. У нас сейчас задача заключается в том, чтобы не приводить пациента с инфарктом, а заниматься тем, чтобы его не было. Нужно исключить факторы риска: избыточный вес, высокое артериальное давление, холестерин, — пояснила Ольга Ткачёва.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов, в свою очередь, высказал мнение о том, что качество здоровья по большей части зависит от образа жизни человека.