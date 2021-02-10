Названы регионы России, где чаще всего женятся и разводятся

https://static.news.ru/photo/3bce4510-6b84-11eb-bde4-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

За время пандемии россияне стали реже жениться. Так, в 2020 году коэффициент брачности на 1000 населения составил 5,3, тогда как в 2019 году — 6,5. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Однако в некоторых регионах страны в прошлом году женились чаще всего. Прежде всего, в Санкт-Петербурге (7,6 на 1000 населения), Камчатском крае (7), Сахалинской области (7), Севастополе (6,9) и Калининградской области (6,4).

Между тем минимальные показатели — в Ленинградской области (3,6), Ненецком автономном округе (3,6), Ингушетии (3,7), Чувашии (3,8), Мордовии (3,8) и Калмыкии (3,8).

Стоит отметить, что одновременно с сокращением числа браков снизилось и количество разводов — с 4,2 на 1000 населения в 2019 году до 3,9 в 2020-м. Наиболее часто семьи распадались в Магаданской (5,1) и Сахалинской (5,1) областях, Калининградской области (5) и Хабаровском крае (4,8). Тогда как особенно крепкими они оказались в Чечне (1), Ингушетии (1), Дагестане (1,7) и Республике Тыва (1,8).

Снижение числа браков и разводов в прошлом году обусловлено ограничениями, которые были введены на фоне пандемии коронавируса, отметил в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В будущем же ситуация не будет отличаться радикальными переменами. Не говоря о том, что станет расти количество незарегистрированных браков, доля которых составляет 30–40%.

Если брать средние [показатели] по два-три года — 2020-й, 2021-й, 2022-й, в целом всё будет в рамках стандартной нормы. Но при этом ещё есть момент. Мы не должны забывать, что процент гражданских браков непрерывно растёт. Это не связано с пандемией. Это процесс, который идёт 30 лет. У нас с каждым годом всё меньше в официальную статистику попадает реальное положение дел, — пояснил Крупнов.

Ранее NEWS.ru писал, что в московских ЗАГСах отменили коронавирусные ограничения.