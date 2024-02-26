Названы пять направлений для романтических путешествий по России Турэксперт Ансталь назвала Петербург и Калининград самыми романтичными в России

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Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru назвала Санкт-Петербург самым романтичным городом России. По ее словам, туристам также следует посетить Калининград, в котором находится множество старинных замков и усадеб.

Список направлений для романтических путешествий по России я бы начала с Санкт-Петербурга. Это место из года в год привлекает огромное количество туристов, в том числе и людей, которые хотят устроить незабываемое свидание в культурной столице. Также стоит отметить Калининград. В городе витает романтическая атмосфера. Там есть много странных построек и замков, которые можно посетить, — сказала Ансталь.

Путешественница также посоветовала посетить черноморское побережье. Она отметила, что море всегда ассоциируется у людей с романтикой.

На побережье можно найти много интересных мест, где захочется провести время с любимыми. Кроме того, не стоит забывать про Алтай и Байкал. Эти места наиболее невероятны в летний период. Ценители природы надолго запомнят местные неповторимые пейзажи, — заключила Ансталь.

Ранее тревел-блогер рассказала, что Занзибар предлагает туристам из России прекрасные условия для пляжного отдыха, но чтобы поездка получилась запоминающейся, необходимо ознакомиться с важными тонкостями. Ансталь посоветовала туристам скачать карту приливов и отливов и исходя из этого выбирать время для похода на пляж.