Названы простые способы профилактики деменции Невролог Гайфутдинов: правильное питание и умственный труд уберегут от деменции

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Лучшей профилактикой деменции является здоровый образ жизни с долгим сохранением физической и умственной активности, рассказал NEWS.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По его словам, занимающиеся постоянным интеллектуальным трудом люди меньше подвержены риску развития слабоумия.

Люди, которые имеют высшее образование, занимаются интеллектуальным трудом, творчеством менее подвержены развитию деменции из-за повседневной мозговой деятельности. Мозговые способности могут укрепить изучение иностранных языков, освоение новых широт и высот, постановка новых задач перед собой, овладение компьютером в пожилом возрасте, — отметил Гайфутдинов.

Невролог подчеркнул, что для профилактики деменции нужно исключить дефицит важных для функционирования мозга веществ, например B12. Также стоит проверить состояние щитовидной железы, поскольку гипотиреоз может вызвать когнитивную дисфункцию. Гайфутдинов добавил, что для правильной работы мозга важно питание, лучший вариант — это средиземноморская диета. Кроме того, по словам врача, необходимо помнить и о физической активности.

В день надо пройти 5 км пешком, сделать 9999 шагов, если достаточная физическая активность, то устраняются провоцирующие деменцию факторы, можно ее отодвинуть и смягчить, — подытожил невролог.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что простое упражнение на внимание и координацию поможет распознать деменцию на ранних стадиях. Для проверки на деменцию нужно положить руки на твердую поверхность и несколько раз повторить комбинацию: ударить кулаком, потом ребром ладони и всей поверхностью. Следует обязательно ускорять движения при каждом повторе и не сбиваться, работать синхронно обеими руками. Малышева объяснила, что затруднения при выполнении задания свидетельствуют о гибели нервных клеток.