Чтобы поднять настроение перед Новым годом, прежде всего необходимо вспомнить, как здорово прошли предыдущие праздники, для этого нужно построить планы и придумать развлекательную программу, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, очень хорошо добавляют положительных эмоций новогодние фильмы и комедии.
Можно пойти в кино с семьей или друзьями, потом сходить в кафе и обсудить, или посмотреть фильм дома. Красиво украшаем квартиру, наряжаем елку, вешаем красивые картины, покупаем подарки семье и друзьям, пишем список желаний. Эта новогодняя суета позволяет поднять настроение, — отметила Наумова.
Психолог добавила, что из-за низкой продолжительности светового дня повышаются депрессивные настроения, поэтому обязательно стоит гулять на свежем воздухе,
Можно подключить фитнесс и направления по интересам: все то, что позволит чувствовать себя лучше и веселее, —подытожила Наумова.
Ранее психолог Марина Гарбажа рассказала, что данные себе новогодние обещания, как правило, забываются уже к концу праздничных выходных по причине их неосознанности. По ее словам, если человек действительно чего-то хочет, ему необязательно ждать новогодней ночи. Кроме того, как считает психолог, большинство новогодних обещаний дается себе без конкретики, а также на волне приятных эмоций и хорошего настроения.