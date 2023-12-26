Названы простые способы поднять новогоднее настроение Психолог Наумова: фильмы и приятные воспоминания поднимут новогоднее настроение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы поднять настроение перед Новым годом, прежде всего необходимо вспомнить, как здорово прошли предыдущие праздники, для этого нужно построить планы и придумать развлекательную программу, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, очень хорошо добавляют положительных эмоций новогодние фильмы и комедии.

Можно пойти в кино с семьей или друзьями, потом сходить в кафе и обсудить, или посмотреть фильм дома. Красиво украшаем квартиру, наряжаем елку, вешаем красивые картины, покупаем подарки семье и друзьям, пишем список желаний. Эта новогодняя суета позволяет поднять настроение, — отметила Наумова.

Психолог добавила, что из-за низкой продолжительности светового дня повышаются депрессивные настроения, поэтому обязательно стоит гулять на свежем воздухе,

Можно подключить фитнесс и направления по интересам: все то, что позволит чувствовать себя лучше и веселее, —подытожила Наумова.

Ранее психолог Марина Гарбажа рассказала, что данные себе новогодние обещания, как правило, забываются уже к концу праздничных выходных по причине их неосознанности. По ее словам, если человек действительно чего-то хочет, ему необязательно ждать новогодней ночи. Кроме того, как считает психолог, большинство новогодних обещаний дается себе без конкретики, а также на волне приятных эмоций и хорошего настроения.