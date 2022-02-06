Названы профессии, которые россияне считают самыми доходными

Каждый пятый россиянин (19%) считает профессию политика наиболее доходной, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также к доходным граждане отнесли профессии сфер IT, бизнеса и юриспруденции. Каждый десятый россиянин считает доходными профессии в банковском секторе, нефтегазовой отрасли и медицине.

На втором месте после профессии политика, согласно опросу ВЦИОМ, находится IT-специальность, за неё проголосовали 13% опрошенных, это на 9% больше, чем 15 лет назад. Также 13% респондентов считают доходной профессию предпринимателя, однако по сравнению с 2006 годом она потеряла 7% голосов.

Кроме того, россияне считают, что выгодно работать юристом (11%), специалистом банковской, нефтяной или газовой отрасли, а также медиком (по 10%).

Ранее сообщалось, что, по данным исследования, 22% россиян для спокойствия необходима финансовая подушка в размере 1 млн рублей. Столько же человек полагают, что им хватит и десятой части этой суммы. 29% заявили, что подушка безопасности должна составлять 500 тысяч рублей. По мнению 9% опрошенных, им для финансового спокойствия необходимо 3 млн рублей. Ещё 18% предпочли бы иметь сбережения свыше 3 млн рублей.