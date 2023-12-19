Названы профессии, которые роботы «отберут» у людей Роботы могут в будущем заменить грузчиков и таксистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Грузчики, курьеры и таксисты возглавили список профессий, в которых роботы могут заменить людей, говорится в совместном исследовании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления. При этом многие аналитики уверены, что роботы никогда не заменят бортпроводников, судовых поваров и обходчиков ж/д путей, сообщает РИА Новости.

Замену таксистов и водителей на автоматическое управление ожидают еще 24% респондентов, еще 20% уверены, что заменить можно будет и водителей грузового такси, — отметили специалисты.

Кроме того, почти половина опрошенных экспертов выразили уверенность, что роботы никогда и ни в одной профессии не смогут вытеснить человека. В любом случае результаты работы роботов и людей будут сравниваться, и исходя из этого будет приниматься решение по внедрению электронных сотрудников, заявил председатель правления Консорциума, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) создали робота для очистки корпусов кораблей от водорослей и микроорганизмов. За счет устройства акватории будут спасены от чужеродных объектов, а судна увеличат свои мореходные качества и уменьшат расход топлива, пояснили специалисты. До настоящего времени этим занимались специальные водолазные службы, и эта работа была достаточно опасна.