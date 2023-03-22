Названы профессии, которые нейросеть оставит без работы Зарплата.ру: работодатели в РФ готовы заменить бухгалтеров и дизайнеров на нейросети

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В будущем нейросети могут оставить без работы дизайнеров, копирайтеров, маркетологов и программистов. Такое мнение высказали около половины опрошенных руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях. Опрос провел исследовательский центр Зарплата.ру, его результаты публикует РИА Новости.

Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий. Уверены, что так и будет, 18% опрошенных, а практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 24% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 9% респондентов относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить сотрудников, а 2% затруднились ответить, - говорится в исследовании.

Среди участников опроса 53% предположили, что искусственный интеллект сможет заменить дизайнеров, 46% - маркетологов, 45% - копирайтеров. По 42% голосов "на замену" получили программисты и логисты, 33% высказались за "отмену" бухгалтеров, 27% - менеджеров по продажам, 26% - HR-специалистов. Кроме того, респонденты полагают, что нейросеть сумеет заменить финансистов - 22%, социологов - 20%, юристов - 15%, журналистов - 13%, преподавателей - 12% и психологов - 10%.

По признанию руководства, сейчас они готовы доверить искусственному интеллекту переводы (51%), техническую поддержку (46%), аналитику (45%), генерацию текстов (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникаций (34%), написание кода (33%) и обучение людей (23%).

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что нейросеть сможет выполнять второстепенные рабочие задачи вместо человека. IT-эксперт пояснил, что люди не потеряют свои рабочие места, но смогут концентрироваться на основных целях. Он призвал не опасаться внедрения искусственного интеллекта в жизнь.

В свою очередь профессор РАНХиГС Александр Щербаков предупредил об опасности нейросетей, которые создают готовый продукт, для образования. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.

Также стало известно, что исследователи из Университета Плимута Марджон опубликовали научную работу под названием «Чатерство и читерство: обеспечение академической честности в эпоху ChatGPT». Статья вызвала огромный интерес среди британских ученых, обеспокоенных возросшим использованием нейросети для создания научных текстов. Однако ни эксперты, проверяющие статью, ни ее обычные читатели не догадывались о том, что она была написана с помощью чат-бота ChatGPT.