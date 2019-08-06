В 2018 году основная доля «профессиональных» злокачественных новообразований была выявлена у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%). Об этом News.ru рассказали в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

Ведущими профессиями по заболеванию злокачественными новообразованиями стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки.

Большую часть таких болезней выявили среди работников компаний с частной формой собственности (64,71%), в том числе у женщин (9,09%).

Профессиональный рак — это онкологическое заболевание, причина возникновения которого — факторы производственной среды.

Возникший на профессиональной почве рак характеризуется трудностью дифференциальной диагностики и длительностью скрытого периода развития онкопатологии, подчеркнули в институте. Кроме того, болезни может способствовать любая доза канцерогеноопасного вещества и любое время воздействия.

Сергей Булкин/News.ru

Как добавили в институте, наибольшее число диагнозов приходилось на злокачественные новообразования бронхов и лёгких (64,71%), рак желудка и злокачественные новообразования гортани (по 11,76%), злокачественные новообразования почки и меланома (по 5,88%).

Больше всего профессиональных заболеваний было диагностировано в Красноярском крае. Кроме того, они отмечены в Мурманской и Оренбургской областях. Заканчивают список Липецкая, Курганская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская области, а также Республика Татарстан и Алтайский край.

В прошлом году профессиональные новообразования составляли 0,33% (17 случаев) от всех других профзаболеваний, в том числе у женщин — 5,88% (от всех случаев новообразований).

Однако по имеющейся неофициальной информации, на долю профессиональных факторов как причины смертности от рака приходится 2–5% всех случаев смерти, заключили в НИИ.

Главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России, директор Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова Игорь Бухтияров рассказал ТАСС, что абсолютно безвредных профессий нет.

У нас есть перечень наиболее «вредных профессий»: это шахтеры, горнопроходчики, работники горно-металлургических, химических производств. Большую долю профзаболеваний у нас составляют работники сферы здравоохранения — это работники, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными, с больными туберкулезом, с химическими реагентами, рентгеновскими установками и так далее. Есть очень большой пласт работников, где профессиональная заболеваемость отсутствует, однако наблюдается высокий уровень временной нетрудоспособности — это те же офисные работники, — сказал Бухтияров.

По его словам, труд требует умственного и физического напряжения, поэтому отражается на состоянии здоровья. Чтобы вред был минимальным, работа должна приносить пользу, удовлетворение и быть нормирована.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с News.ru предположил, что тот или иной работающий человек мог заболеть раком из-за вредных привычек. Например, такое возможно в сфере того же строительства, которое занимает одну из лидирующих позиций по числу профессиональных новообразований.

Про строительство надо будет уточнять, — какое строительство, чего, где, какие специалисты при строительстве? Может, этот строитель с утра до вечера сигарету изо рта не выпускает и умирает от рака. Он также мог быть ветеринарным врачом и умереть от того, что он курит. Поэтому здесь нужно уточнить причинно-следственные связи. Существует ли связь между онкогенезом и тем хроническим раздражителем, в условиях которого работает тот или иной специалист. Николай Говорин заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

У работников металлургической промышленности же онкологические заболевания, например, бронхов и лёгких, могут возникать из-за вдыхаемых паров, отметил депутат. Производственные факторы риска могут выступать провокаторами болезни.

Ранее МИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России выяснил, что заболевшие раком российские женщины живут в среднем на 18 лет меньше, а мужчины — на 15.

Наибольшие экономические потери России принёс рак лёгких у мужчин ($1,2 млрд) и рак груди у женщин ($0,64 млрд). На втором месте — рак желудка у мужчин ($0,52 млрд) и шейки матки у женщин ($0,34 млрд).

Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака. Согласно проекту постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров, премия за каждый случай впервые обнаруженного рака при подтверждении диагноза составит 1000 рублей.

Половина этой суммы будет выплачиваться лицу, ответственному за организацию и проведение профосмотра или диспансеризации, а вторая половина — остальному медперсоналу.

Как полагает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, премирование врачей за выявление рака может обернуться обилием ложноположительных диагнозов.