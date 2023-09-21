Названы продукты, помогающие сохранить молодость кожи Косметолог Вертиева посоветовала есть цитрусовые для сохранения молодости кожи

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Для сохранения молодости кожи следует употреблять цитрусовые и обычные фрукты, овощи и придерживаться здорового питания, рассказала NEWS.ru косметолог Екатерина Вертиева. По ее словам, также важно пить много воды.

В первую очередь, это поможет ускорить метаболизм, благодаря чему уходит лишний вес, лучше проходят все обменные процессы. Что касается продуктов, я советую добавлять в рацион больше овощей, фруктов и в принципе придерживаться здорового питания, — рассказала косметолог.

Кроме того, Вертиева посоветовала чаще употреблять рыбу или покупать пищевые добавки омега-3. По ее словам, в вышеназванных продуктах содержится много антиоксидантов, что также замедляет процесс старения.

Когда мы злоупотребляем фастфудом, мучными изделиями и десертами, на коже появляются акне, в простонародье — угревая болезнь. Сальные железы начинают вырабатывать больше кожного сала, из-за чего на коже размножаются бактерии, состояние кожи ухудшается, — подчеркнула Вертиева.

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