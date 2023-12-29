Названы продукты, которые можно безопасно есть при сахарном диабете Профилактик Овнанян: при диабете лучше есть нежирные творог, мясо и рыбу

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При сахарном диабете второго типа предпочтительнее употреблять в пищу кисломолочные продукты, цельнозерновые каши, а также нежирные творог, мясо, рыбу и курятину, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она отметила, что при СД разрешаются травяные натуральные напитки и несладкие домашние морсы.

При сахарном диабете предпочтительнее употреблять: несладкие домашние морсы, травяные натуральные напитки, кисломолочные продукты, цельнозерновые каши, твердые сорта пшеницы, цельные фрукты, так как чем сильнее измельчен продукт, тем выше его гликемический индекс, сырые овощи, яйца, нежирные творог, мясо, рыбу, курицу, кролика, индейку и т. д., — добавила Овнанян.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что калорийность салата оливье можно снизить, если заменить колбасу отварным мясом, а соленые огурцы — свежими. Эксперт отметила, что вместо майонеза из магазина лучше использовать домашний. Покупной майонез содержит 67% жиров и более 600 ккал на 100 граммов.

До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что переход с диетической пищи на жареную и обильную должен быть плавным. Специалист уточнила, что резкая смена рациона может привести к нежелательным последствиям, в том числе к развитию заболеваний. Первое время лучше избегать излишнего употребления жиров.