Названы процессы, способные изменить цвет глаз Офтальмолог Куренков: цвет глаз может меняться с возрастом

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Цвет радужки глаза может меняться с возрастом, рассказал NEWS.ru офтальмолог Вячеслав Куренков. Данный процесс обусловлен обеднением пигментации. Также эксперт отметил, что радужка глаза имеет свойство банально выцветать.

Тут надо понимать, что когда человек рождается, он уже имеет цвет радужки глаза, который поменяется в течение нескольких месяцев. Также меняется цвет радужки глаза и с возрастом. Например, в преклонном возрасте она имеет свойство банально выцветать. Это обусловлено обеднением пигментации. Так как высокий показатель пигментов дает уклон в сторону карих глаз, а его недостаток — в сторону серо-голубых. Также это зависит и от конституционных особенностей человека, а также генетической предрасположенности, — заявил Куренков.

Ранее специалисты порекомендовали людям, имеющим проблемы со зрением, во время пандемии коронавируса носить очки, а не контактные линзы. Кроме того, что при ношении очков человек меньше касается лица, они ещё служат и дополнительным защитным средством от вирусов, пыли и пыльцы.

