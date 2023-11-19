Названы процедуры, разоблачающие продавца подержанных машин с дефектами Юрист Ситдикова рекомендовала проверять авто по базам данных перед покупкой

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Дефекты подержанного автомобиля перед его покупкой можно выявить на диагностике на станции технического обслуживания (СТО), таким советом поделилась с NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова. Также она рекомендовала «пробивать» информацию об автомобиле по базам данных. Такие услуги предоставляют ГИБДД и ФССП, сервисы «Автокод» и «Автотека», а также портал «Госуслуги».

Диагностика на исправность автомобиля для выявления имеющихся дефектов, которую нужно проводить в независимом сервисе. <...> Еще до очного осмотра обязательно проверьте автомобиль по базам. Для проверки по базам вам нужно знать VIN, или вин-код, — это индивидуальный идентификационный номер машины, — сказала эксперт.

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