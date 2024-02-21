Названы признаки рака, которые можно заметить во время еды Онколог Черемушкин: отрыжка и икота во время еды могут указывать на рак

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При раке могут проявляться необычные ощущения во время еды, рассказал NEWS.ru врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта из-за опухоли у человека могут возникнуть отрыжка воздухом, икота или тянущиеся боли.

При раке желудка могут проявляться необычные ощущения во время еды. Например, у человека появляется боль в груди и ощущения непрохождения пищи. Опухоль не позволяет желудочному соку выходить в пищевод, из-за чего может возникнуть изжога, отрыжка либо икота. Также может появиться ощущение быстрого насыщения. Это основные симптомы, которые касаются нарушения пищеварения, — рассказал Черемушкин.

Онколог добавил, что на поздних стадиях рака человек быстро теряет вес. Также у него наступает анемия, так как железо не обрабатывается кислотой и не усваивается в организме.

Симптомы, которые связаны с общим состоянием, — это сонливость и слабость, появление красных, зудящих пятен на теле, — ответил Черемушкин.

Ранее терапевт Алексей Жито сообщил, что диспансеризация, УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, гастро- и колоноскопия, а также рентген грудной клетки и общие анализы мочи и кала позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Эксперт отметил, что женщинам также стоит проходить гинекологические обследования.