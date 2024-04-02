Названы признаки изношенности фильтра и повышенного загрязнения воды Химик Юрова: об изношенности фильтра говорят любые запахи и привкусы в воде

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Об изношенности фильтра говорят любые запахи и привкусы в воде, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова. Эксперт подчеркнула: если скорость фильтрации резко замедлилась, значит картридж забит и требует замены.

Если скорость фильтрации значительно замедлилась, значит, кассета фильтра забита, и ее надо поменять. Если после кипячения фильтрованной воды в ней образуется много осадка, значит фильтр стал пропускать слишком много карбонатов, катионов кальция, магния, железа. Вкус отфильтрованной воды изменился с нейтрального на любой другой, — отметила Юрова.

Собеседник добавила: фильтрованная вода должна быть бесцветной, любые примеси говорит о необходимость заменить фильтр.

Ранее специалист-нефролог Ашот Есаян рассказал, что употребление фильтрованной воды, средиземноморская диета и физическая активность помогут человеку сберечь свои почки. Он призвал не выпивать по 4–5 литров воды в день, а ограничиться 1,5–2 литрами.

При этом врач отметил, что молодые люди, увлекающиеся бодибилдингом и увеличивающие мышечную массу за счет повышенного потребления белка, наоборот, входят в категорию риска развития хронической болезни почек.