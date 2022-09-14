Названы причины образования целлюлита Эндокринолог Кривцова заявила, что переход от голодания к перееданию приводит к целлюлиту

Эндокринолог медицинского центра «МирА» Екатерина Кривцова заявила, что развитию целлюлита у предрасположенных к этому состоянию женщин способствует частый переход от голодания к перееданию. Врач добавила, что этому также способствует потребление большого количества быстрых углеводов, а также низкая активность. По словам эксперта, что заболевание является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей, пишет URA.RU.

Целлюлит — это одно из проявлений хронической венозной недостаточности. То есть нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке. Поэтому это проблема, связанная с хронической венозной недостаточностью, — рассказала Кривцова.

Она при этом уточнила, что целлюлит не всегда воспринимался в качестве заболевания. Врач пояснила, что об этом состоянии в масс-культуре стали говорить владельцы журнала Vogue для рекламы собственных салонов красоты.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.