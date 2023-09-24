Названы причины массового отказа россиян от отдыха в Турции Россияне стали отказываться от резко подорожавшего отдыха в Турции

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Турция

Турецкие курорты считались одними из наиболее перспективных среди российских туроператоров, однако по итогам лета 2023 года стало ясно, что ожидания не оправдались, пишет РБК. По мнению аналитиков, от поездок в Турцию россиян оттолкнули высокие цены, ставшие еще более ощутимыми на фоне ослабления рубля.

На стоимости отдыха сказалось резкое ослабление курса рубля относительно доллара и евро. В августе средняя стоимость путевки в Турцию достигла примерно 183 тысяч рублей, — сказано в статье.

Более того, владельцы отелей возлагали слишком большие надежды на этот курортный сезон. Завышенные ожидания привели к тому, что стоимость номеров в турецких гостиницах оказалась «перегретой». Как следствие, впервые за всю историю туризма Турция оказалась в числе самых дорогих туристических направлений, хотя прежде считалась наиболее массовым и доступным.

Статистика показывает, что за три летних месяца Турцию посетили 2,56 млн россиян. Это на 19% больше, чем годом ранее, однако все еще меньше, чем до пандемии коронавируса. К примеру, летом 2019 года Турцию посетили 3,16 млн россиян. Разница может показаться несущественной, но сейчас основной прирост потока в Турцию обеспечивается короткими транзитными перелетами через аэропорт Стамбула. Для многих российских путешественников он стал хабом после введения санкций со стороны ЕС.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер перечислила наиболее популярные направления для отдыха в бархатный сезон. К таковым она отнесла Балтийское море, Сочи и Грузию. По ее словам, также можно рассмотреть поездку на Балтийское море, где в начале осени еще сохраняется теплая, комфортная погода.