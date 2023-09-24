Турецкие курорты считались одними из наиболее перспективных среди российских туроператоров, однако по итогам лета 2023 года стало ясно, что ожидания не оправдались, пишет РБК. По мнению аналитиков, от поездок в Турцию россиян оттолкнули высокие цены, ставшие еще более ощутимыми на фоне ослабления рубля.
На стоимости отдыха сказалось резкое ослабление курса рубля относительно доллара и евро. В августе средняя стоимость путевки в Турцию достигла примерно 183 тысяч рублей, — сказано в статье.
Более того, владельцы отелей возлагали слишком большие надежды на этот курортный сезон. Завышенные ожидания привели к тому, что стоимость номеров в турецких гостиницах оказалась «перегретой». Как следствие, впервые за всю историю туризма Турция оказалась в числе самых дорогих туристических направлений, хотя прежде считалась наиболее массовым и доступным.
Статистика показывает, что за три летних месяца Турцию посетили 2,56 млн россиян. Это на 19% больше, чем годом ранее, однако все еще меньше, чем до пандемии коронавируса. К примеру, летом 2019 года Турцию посетили 3,16 млн россиян. Разница может показаться несущественной, но сейчас основной прирост потока в Турцию обеспечивается короткими транзитными перелетами через аэропорт Стамбула. Для многих российских путешественников он стал хабом после введения санкций со стороны ЕС.
Ранее тревел-блогер Евгения Друкер перечислила наиболее популярные направления для отдыха в бархатный сезон. К таковым она отнесла Балтийское море, Сочи и Грузию. По ее словам, также можно рассмотреть поездку на Балтийское море, где в начале осени еще сохраняется теплая, комфортная погода.