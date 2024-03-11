В Госдуме назвали главные преференции малому бизнесу при госзакупках Депутат Говырин: малый бизнес имеет право на 25% заказов от госучреждений

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Госучреждения, согласно закону, должны минимум 25% закупок производить у предприятий малого бизнеса, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что из 25% заказов в торгах по 20% объема должны участвовать только представители малого бизнеса.

При госзакупках преференции имеет малый бизнес. По закону все госучреждения должны выделять не менее 25% всех своих закупок для предприятий малого бизнеса. Из этого объема минимум 20% — это закупки, где участвовать могут только представители малого бизнеса, например индивидуальные предприниматели или небольшие фирмы. Сумма такого заказа не превышает 20 миллионов рублей, — подчеркнул Говырин.

По его словам, в специальных торгах для малого бизнеса запрещено участвовать крупным компаниям, а если желающих не находится, заказчик может провести закупку по обычным правилам для всех. Парламентарий подчеркнул: когда заказчик выбирает поставщика, он может потребовать, чтобы тот привлек к выполнению заказа субподрядчиков из числа малых предприятий на определенную сумму от стоимости контракта.

Малый бизнес может вообще не вносить обеспечительные платежи за исполнение контракта (своего рода страховка), если раньше уже выполнял подобные заказы без нареканий на определенную сумму. Если все-таки нужно обеспечение, то его размер будет меньше обычного — его считают не от максимальной цены, а от окончательной стоимости контракта, — заявил Говырин.

Депутат подытожил: «данные преференции помогают малому бизнесу, даже индивидуальным предпринимателям, активно участвовать в государственных и муниципальных закупках и получать выгодные заказы на льготных условиях, что очень помогает развитию их дела».

Ранее Алексей Говырин рассказал NEWS.ru, что финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий могут оказывать и региональные власти. Из бюджета субъекта РФ предоставляются гранты в форме субсидий, уточнил он.