Названы правила безопасности во время сильного шторма Эксперт по безопасности Гринин: во время шторма нельзя стоять у рекламных щитов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При сильном ветре не рекомендуется находиться рядом с шаткими конструкциями, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт по безопасности Сергей Гринин. По его словам, не стоит находиться около деревьев и рекламных щитов.

Часто стройки огорожены заборами, части которого потенциально может снести ветром. Также лучше сторониться деревьев, особенно старых. Даже если внешне они хорошо выглядят, то внутри могут быть подгнившие, подсохшие и в результате упасть. Потенциальную опасность представляют и рекламные щиты, — объяснил специалист.

Эти правила касаются не только пешеходов, но и автомобилистов, которым не рекомендуется ставить свой транспорт рядом с неустойчивыми конструкциями и деревьями, добавил эксперт. Кроме того, в непогоду необходимо снизить скорость на дорогах, увеличить расстояние между машинами и избегать опасных маневров.

Ранее в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк» сообщили, что парки Москвы были закрыты в пятницу, 19 апреля, из-за прогнозируемой непогоды. Там уточнили, что проинформируют об их открытии отдельно. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в городе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.