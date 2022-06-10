Названы последствия для кожи при использовании просроченной косметики Дерматолог Егорова назвала последствия для кожи при использовании просроченной косметики

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru рассказала о последствиях для кожи лица при использовании косметики, у которой истек срок годности. По ее словам, в этом случае возможны высыпания и аллергические реакции. Несмотря на это, серьезных последствий для кожи не будет и длительного курса лечения не потребуется.

Сильно страшных последствий нет. От нанесения на тело сильно ничего не будет. Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть, — пояснила Егорова.

Эксперт добавила, что при нанесении такой косметики чаще всего она просто не будет активно действовать, потому что ингредиенты теряют свою силу. Просроченная косметика не будет увлажнять, а все экстракты в составе теряют свою активность.

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