Названы полезные для здоровья свойства матерных слов The Sun: использующие мат люди меньше подвержены депрессии и тревоге

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Ученые пришли к выводу, что употребление ругательств делает человека счастливее. Использующие в своей речи матерные слова люди меньше подвержены депрессии, стрессу и тревоге, сообщает издание The Sun.

Как показало исследование, вспышки ярости также могут уменьшить физическую боль. По словам автора проекта, доктора Вакара Хусейна, ругань — это естественная реакция, позволяющая снять стресс и избежать боли.

Ненормативная лексика является формой эмоционального выражения и считается полезной для улучшения психологического благополучия. С другой стороны, подавление эмоций отрицательно сказывается на психическом здоровье, — приводит его слова издание.

Психолог Александр Кичаев уверен, что запрет ругаться матом может привести к стрессу и не очень хорошо сказывается на психике, если человек рос в среде, где мат — это способ выплеска негатива. По словам психолога, если человек не может без матерных слов, то нужно принять этот факт «и жить спокойно».

Опрос KP.RU показал, что россияне стали больше использовать жаргон и мат. Количество матерящихся людей выросло с 8% до 18%. При этом только 64% респондентов стараются следить за чистотой речи и грамотностью.