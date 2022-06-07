Названы полезные для восстановления печени продукты Гастроэнтеролог Дианова: отвар шиповника и творог помогут восстановить печень

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Для восстановления печени следует употреблять овсяную кашу, урбеч из расторопши, печеные яблоки, отвар шиповника и творог, заверила гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она отметила, что в последнем содержится аминокислота метионин, которая благотворно влияет на отложение жира в печени, пишет «Москва 24».

Практически всем, у кого есть заболевания печени, творог нужно употреблять ежедневно. Там тоже содержится аминокислота метионин, которая положительно влияет на стеатоз — отложение жира в печени, — уточнила Дианова.

Она добавила, что в овсяной каше также содержится этот полезный микроэлемент. Метионин уменьшает отложение жира в гепатоцитах, поэтому является наиболее полезным продуктом при неалкогольной жировой болезни печени, уточнила диетолог. В связи с этим она порекомендовала есть овсянку хотя бы через день. Дианова также посоветовала делать настойку шиповника с листьями стевии, чтобы получить полезный и вкусный напиток без добавления сахара.

Если, например, запечь яблоко с грецким орехом и запить настоем шиповника — это будет бомбическая штука, направленная на регуляцию функции печени и желчевыводящих путей. Улучшается желчеотток, а это всегда благотворно влияет на пищеварение, — резюмировала она.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Марченко заявила, что цирроз печени может развиваться в результате попыток быстро похудеть. По её словам, при усиленном избавлении от веса клетки жира скапливаются в печени и не успевают из неё выводиться, что и приводит к заболеванию.