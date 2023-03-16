Названы полезные для волос продукты Трихолог Нагайцева назвала печень и костный бульон полезными для волос

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Проблемы с волосами часто возникают по причине неправильного питания, в частности из-за недостаточного количества клетчатки. По ее словам, некоторые продукты являются полезными для здоровья волос. В первую очередь к ним относятся печень, язык, почки и костный бульон.

По большей части люди предпочитают белое мясо в рационе: в течение недели едят курицу, индейку, реже красное мясо, иногда рыбу, кто-то предпочитает морепродукты. О печени, языке, почках, костных бульонах речи не идет вообще. Такие супы полезны для организма, это полноценные аминокислоты, из которых наш организм строит белок. Мы меньше испытываем его дефицит. Также костный бульон обладает хорошей способностью заживлять стенки кишечника, — отметила Нагайцева.

Трихолог добавила, что для укрепления здоровья волос нужно пить больше воды. В то же время специалист подчеркнула, что даже если питание сбалансированное, то оно не всегда содержит необходимое количество витаминов и микронутриентов. При проблемах с волосами в обязательном порядке нужно узнать предпочтения пациента в еде и какие имеются заболевания.

Мы узнаем не только о том, как человек питается, но и параллельно с этим выявляем причину выпадения волос. Исходя из этого подбирается лечение о внутреннем приеме препаратов и наружная терапия в каждом индивидуальном случае, — добавила Нагайцева.

Ранее специалист рассказала, что наиболее частыми причинами выпадения волос у девушек являются перенесенное заболевание, длительный прием лекарств и противовоспалительных средств. Так, в период распространения коронавирусной инфекции многие пациентки сталкивались с постковидным выпадением волос, однако наиболее частой причиной этого явления становится дефицит железа.