Названа полезная альтернатива шоколаду Диетолог Соломатина назвала крахмалистые овощи и ягоды полезной заменой шоколаду

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Далеко не все десерты приносят пользу здоровью. Например, в конфетах и шоколаде могут содержаться трансжиры, пищевые красители, эмульгаторы и ароматизаторы. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, что некоторые продукты гораздо полезнее для организма и заменяют шоколад в качестве центра удовольствия. К ним относятся углеводы, полезные сахара и жиры.

Фрукты, крахмалистые овощи, ягоды, сахара, но с клетчаткой, полезные сахара. Иногда полезные жиры, кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом, граммов 30 и не более. После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами — и сладкого не захочется, — сказала Соломатина

Она отметила, что в случае инсулинорезистентности подойдут белковые продукты и клетчатка, а именно — индейка, курица, рыба, сыр и цельнозерновые крупы, которые не повышают уровень глюкозы.

Ранее невролог Игорь Мацокин рассказал, что компенсировать упадок сил употреблением кофе не стоит, так как стимулирующие напитки расходуют резервы организма, истощая запас важной для обмена энергии аденозинтрифосфорной кислоты. По его словам, злоупотребление кофе способно снизить иммунитет и ухудшить функционирование систем и органов человека.