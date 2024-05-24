Названы первые признаки превращения человека в «душнилу» Психолог Полина: нудные люди зачастую любят сплетни и всегда недовольны

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Если человек всегда недоволен, часто жалуется, любит сплетни и завидует другим, это может означать, что он превращается в «душнилу», заявила доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. В беседе с NEWS.ru психолог отметила, что часто нудные люди любят все контролировать и не осознают границы других.

[«Душнила»] всегда недоволен и на что-то или кого-то жалуется. Он обсуждает других и сплетничает за спиной. Завидует и часто сравнивает себя с другими. Ищет, кто виноват, и всегда оказываются виноватыми окружающие, но только не он! Любит все контролировать. Близкие и друзья полностью должны принадлежать только ему. Это у «душного» считается заботой, и он не хочет знать ничего про личные границы, — пояснила специалист.

По словам психолога, «душные» люди зачастую эгоцентричны и предпочитают находиться в центре внимания. Кроме того, они хорошие манипуляторы: разжигают конфликты, при этом оставаясь в стороне. Полина отметила, что причина такого поведения обычно кроется в неумении понимать эмоции других людей в результате детских психотравм.

Как не быть «душным»? Учиться понимать свои эмоции, развивать эмпатию. Проявлять гибкость в отношениях и учиться идти на компромисс. Проанализируйте, насколько ваши действия эффективны в общении: если вы поправили ошибку собеседника, пошло ли это ему на пользу или только вызвало раздражение. Не будьте зацикленным на себе, — порекомендовала психолог.

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