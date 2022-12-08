Названы первые признаки пневмонии при гриппе Терапевт Лапа: симптомами пневмонии при гриппе являются щекотание в горле и кашель

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Щекотание в горле и кашель — первые признаки развития пневмонии при гриппе, рассказала URA.RU гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, при воспалении легких из-за коронавируса наблюдаются другие симптомы.

При ковиде горло становится малиновым. А здесь щекочет, и как бы горло нормальное, розовое пока, — сказала Лапа.

По ее словам, щекотание в горле говорит об активизации грибковых инфекций. Лапа отметила, что чаще всего болеют люди с грибковыми тонзиллитами. Она отметила, что из-такие пациенты начинают пить противовирусные, на второй день их состояние обостряется: у них развивается пневмония и поднимается высокая температура.

Терапевт подчеркнула, что медики не сразу выявляют развитие пневмонии у пациентов с гриппом до появления кашля. При появление последнего людей направляют либо на КТ, либо на рентген.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что штамм гриппа H1N1, он же свиной грипп, пришел в этом году в Россию всерьез. По ее словам, этот вариант наносит самый серьезный ущерб здоровью человека.