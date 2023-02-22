Названы отличительные черты психопатов Психолог Князев назвал отличительной чертой психопатов «крокодильи» глаза

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«Крокодильи» глаза являются отличительной чертой психопатов, рассказал клинический психолог Юрий Князев. Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что у них бесчувственный и холодный взгляд. При этом определить такого человека можно скорее на интуитивном уровне, так как очень часто психопаты очаровывают других и хорошо притворяются.

Они устрашают, с ними страшно взаимодействовать. Но эти ощущения могут быть обманчивы на первый взгляд: психопаты часто очаровательны, остроумны и обаятельны. Единственное, как внешне можно отличить психопата, — это «крокодильи» глаза: бесчувственные и холодные, — рассказал психолог.

По словам Князева, психопаты умеют хорошо социализироваться, изобретательно маскируясь. У таких людей отсутствует чувство вины и внутренняя этика, что они могут успешно скрывать, общаясь с людьми. Эксперт подчеркнул, что часто жертвами психопатов становятся те, кто вступают с ними в отношения. Князев также отметил, что психопаты «не боятся запачкать руки», поэтому занимаются мошенничеством, рэкетом, без зазрений совести нарушают законы и социальные нормы, но при этом их бывает очень тяжело поймать на этом.

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