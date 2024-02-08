Названы опасные последствия отказа от ужина Врач Панова предупредила о риске замедления метаболизма при отказе от ужина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от ужина может негативно отразиться на здоровье, так как он замедляет процессы обмена веществ в организме, заявила врач — нутрициолог-эндокринолог Оксана Панова. По ее словам, которые приводит 78.ru, все приемы пищи одинаково важны, так как они участвуют в контроле метаболизма. Врач также опровергла популярный миф о пользе отказа от ужина для худеющих. Такой график питания может лишь усугубить ситуацию и привести к развитию ожирения, отметила она.

Ужин является важным компонентом рациона и наравне с другими приемами пищи участвует в контроле обмена веществ. Полный отказ от ужина со временем может замедлить метаболизм, из-за чего вы не просто не будете худеть, но и рискуете набрать лишний вес, — объяснила Панова.

При этом специалист подчеркнула, что на ужин необходимо есть в меру — не более 20% от суточного калоража. Врачи сходятся во мнении, что последний прием пищи должен осуществляться за два-три часа до отхода ко сну. В крайнем случае можно поесть за час до сна, но в таком случае допускается лишь перекус. Более плотный прием пищи может навредить здоровью.

Врач Елена Малышева ранее развеяла миф о пользе безжировой диеты для похудения. По ее словам, отказ от чрезмерного употребления углеводов в 2,5 раза эффективнее, чем отказ от жирной еды. Это обусловлено тем, что сахар больше откладывается в организме.