Названы грибы, которые могут вызвать отравление Биолог Тарасова: бледная поганка является смертельно опасной

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Некоторые грибы, в том числе бледная поганка, ложные опята, мухомор, лепиота, могут вызвать отравление и являются смертельно опасными, предупредила врио директора филиала Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Елена Тарасова. В разговоре с «Парламентской газетой» эксперт уточнила, что токсины от поганки могут проникнуть даже через слизистую оболочку.

Если дотронулись до гриба, но нет возможности помыть руки — не дотрагивайтесь ими до рта, губ, носа, глаз. Токсины проникают через слизистые оболочки, — пояснила эксперт.

Признаки отравления, среди которых выделяют рвоту, боли в мышцах, жажду, диарею и слабый пульс, проявляются не сразу. Тем временем в случае отравления мухомором симптомы возникнут в первые часы. Тарасова также отметила, что ложные опята и лисички более гладкие и яркие, чем съедобные. Эксперт добавила, что опасность представляет и строчок обыкновенный. Его употребление чревато острой печеночно-почечной недостаточностью.

В Москве ранее подростка госпитализировали с отравлением после того, как он съел мухоморы. Его доставили в токсикологическое отделение детской больницы.