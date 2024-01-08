Названы опасные для здоровья последствия переедания в новогодние праздники Врач Вялов: переедание в праздники чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Переедание в новогодние праздники способно привести к расстройству пищеварения, а неконтролируемый прием пищи чреват ожирением, которое может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он подчеркнул, что плохое самочувствие является сигналом SOS от организма.

Если новогоднее переедание случится у здорового человека, то это приведет к временному нарушению работы органов или их функции. <...> Если функциональные нарушения повторяются день за днем или с таким интервалом времени, что организм не успевает от них оправиться, то они приводят к реальным заболеваниям, — указал специалист.

Он предупредил, что если после переедания появляется изжога, то это является признаком рефлюксной болезни. Если же после новогоднего стола появилось вздутие или испортился стул, то речь может идти о воспалении или раздражении кишечника.

Если стул испортился после алкоголя, то это признак проблемной поджелудочной железы, а печень в этой ситуации разрушается молча, — пояснил он.

Вялов добавил, что переедание также может вызвать чувство вины и неудовлетворенности собственным внешним видом, что может повлиять на самооценку и настроение. Он отметил, что рациональное и умеренное употребление пищи даже во время праздников поможет поддерживать здоровый образ жизни и избежать негативных последствий для организма.

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