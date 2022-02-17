Названы новые штрафы для россиян с 1 марта

Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал про новые законы, которые вступают в силу с 1 марта. В рамках этих законов предусмотрены новые штрафы для физических и юридических лиц, например, за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей предусмотрен штраф — две тысячи рублей. Также требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться не только к физическим лицам, но и к юридическим, сообщает Life.

Появится штраф за незаконную установку ящика для благотворительности. Для граждан он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трёх тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, — поделился Уткин.

При этом вводится штраф за нарушение правил установки ящиков для благотворительности. Для должностных лиц он составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических — от 10 до 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что бывшие военнослужащие, которые вышли на пенсию по достижению предельного возраста службы либо по состоянию здоровья, могут претендовать на определённые льготы при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет. Речь идёт о праве на бесплатный проезд на лечение или на отдых при покупке билетов на самолёт, поезд или автобус.