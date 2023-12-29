Инфекционист назвала самые опасные продукты на новогоднем столе Инфекционист Шилкина: чаще всего на Новый год травятся яйцами, мясом и сметаной

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Чаще всего причиной отравления в Новый год становятся морепродукты, яйца, мясо, сметана и майонез, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Домодедовской больницы Ирина Шилкина. Она отметила, что опасность также могут представлять домашние консервы, сырые овощи и торты.

Чаще всего инфицированными могут быть морепродукты, яйца, мясо, сметана и майонез, которыми традиционно заправляют всеми любимый оливье, а также грибы, домашние консервы, сырые овощи и фрукты, торты и т. д. Покупая в магазине готовую консервацию, рыбную, мясную или кондитерскую продукцию, внимательно изучите сроки годности и условия хранения продуктов, — добавила Шилкина.

По ее словам, не стоит приобретать впрок — на все новогодние каникулы — продукты с ограниченным сроком годности. Собеседница объяснила, что лучше готовить блюда постепенно, на один-два дня.

Не оставляйте на новогоднем столе продукты до утра. Поставьте их в холодильник и вновь накройте стол 1 января. Так вы минимизируете риски отравления. Обратите внимание, что существуют сроки давности и при хранении продуктов в холодильнике, например, для холодца это всего 12 часов, а для приготовленного мяса — до 48 часов, — подчеркнула Шилкина.

Медик напомнила, что основными клиническими признаками острой кишечной инфекции являются повышенная температура, боль в животе, жидкий стул, тошнота, рвота, слабость. Шилкина отметила, что если стало плохо, нужно выпить от одного до трех стаканов теплой воды, чтобы снизить концентрацию токсинов и вызвать рвоту.

При отравлении соблюдайте диету и покой. Если случился обморок, температура тела повысилась до 39 °С и выше, вздулся живот, тревожат острые или спазматические боли живота, на коже появилась сыпь, обнаружены проблемы с глотательной или дыхательной функцией, возникает понос или рвота с кровью, надо немедленно обратиться за медицинской помощью, — подытожила Шилкина.

Диетолог Алексей Кабанов ранее заявил, что майонез может быть полезным для здоровья. По его словам, он способен положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы при хорошем составе. Полезные свойства майонеза обусловлены наличием в нем ненасыщенных жиров, уточнил Кабанов.