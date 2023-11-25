Названы неожиданные признаки рака печени Онколог Черемушкин: вздутие живота и тошнота могут быть симптомами рака печени

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Рак печени — одно из самых трудных для лечения заболеваний, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, возможными симптомами являются вздутие живота и тошнота. Также, если опухоль находится в протоках, из-за нарушения продвижения желчи у человека может появиться желтуха, добавил врач.

Рак печени одно из самых трудных для лечения заболеваний. Из-за нарушения продвижения желчи в органе может появиться желтуха. Также возможно вздутие живота, тошнота. Кроме этого возможными симптомами могут стать анемия, потеря аппетита и снижение массы тела. Однако на это может пожаловаться пациент при больших образованиях в печени, — рассказал Черемушкин.

Врач отметил, что без своевременного лечения продолжительность жизни не превышает пары лет, поэтому так важно наблюдаться у специалиста. Он уточнил, что рак печени часто выявляют во время планового УЗИ брюшной полости.

Ранее врач-онколог Антон Иванов рассказал, что кофе является полезным напитком для профилактики некоторых видов рака, в том числе колоректальной онкологии, рака печени и молочных желез. Специалист подчеркнул, что в составе кофе есть жирные кислоты и антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы в организме.