Названы необычные способы улучшения памяти Малышева заявила о пользе танцев и ароматерапии для улучшения памяти

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Регулярные занятия танцами и ароматерапия могут быть полезными для улучшения памяти, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, их польза была подтверждена по результатам научных исследований, проведенных учеными из США. Выяснилось, что ароматы и танцы влияют на нервные отростки в головном мозге.

Малышева объяснила, что занятия танцами помогают улучшить кровоснабжение мозга. В свою очередь, это способствует более активному росту нервных отростков и формированию связей между ними. Именно эта связь и формирует память человека. Врачи рекомендуют заниматься танцами не реже одного раза в неделю для достижения необходимого результата.

В США проводились опыты. Взяли две группы и на протяжении шести месяцев каждую ночь распыляли ароматические вещества в комнате. Затем сделали тест и статистически доказали, что у той группы, которая подвергалась влиянию ароматических веществ, память улучшилась на 226%, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.

Врачи рекомендуют россиянам пользоваться ароматическими диффузорами по два часа в сутки. Это поможет улучшить память. При этом отмечается, что сами ароматы не имеют значения.

Малышева ранее рассказала, чем полезна вареная кукуруза. По ее словам, употребление данного продукта способствует профилактике остеопороза и рака, так как в его состав входят кремний и селен. При этом отмечается, что данные вещества не разрушаются в процессе термической обработки.