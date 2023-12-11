Названы необычные способы снижения тревожности Малышева заявила о пользе уборки и антистресс-игрушек для борьбы с тревогой

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Уборка квартиры, мытье посуды и дыхательные практики могут помочь справиться с повышенной тревожностью, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, все эти методы тесно связаны с естественной реакцией организма, получившей название «бей, или беги». Помимо дыхательных практик и физических упражнений, полезными также могут быть и антистрессовые игрушки.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что стресс — это защитная реакция организма, которая помогает ему мобилизовать силы. При высоком стрессе кровоток перераспределяется в жизненно важные органы, к которым относятся мышцы, сердце и мозг. Кроме того, организм начинает активно вырабатывать кортизол и другие гормоны, необходимые ему для выполнения задач в сложных условиях. Древние люди меньше страдали от стресса, так как они больше двигались, считают ученые. По этой причине врачи рекомендуют выполнять физические упражнения во время стресса.

Для того чтобы избежать стресса, нужны любые физические занятия. Можно помыть посуду, можно убраться в квартире, можно заняться просто упражнениями, — уточнил он.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендует гулять с собаками или выполнить дыхательные упражнения. Одно из таких упражнений, называемое «маневром Вальсальвы», используется кардиологами для регулирования ритма сердца и диагностирования пациентов. Наконец, полезными могут быть и антистресс-игрушки, однако они эффективны не для всех, подытожила Малышева.

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова ранее заявила, что стресс является одной из основных причин развития гастрита. По ее словам, данное заболевание также может развиваться из-за злоупотребления лекарствами, которые способны поражать слизистую.