Россиянам рассказали, какие места лучше выбрать в переполненном автобусе Психолог Булгакова: в городском автобусе лучше садиться на место у окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В переполненном городском автобусе лучше занимать место у окна, рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, к окну можно прислонить голову, давая шее отдохнуть. Кроме того, сидя у окна, можно быть уверенным, что на вас не навалится другой пассажир, стоящий в проходе.

Если вы знаете, что автобус набьется до отказа, в идеале, конечно, сесть у окна. Можно положить голову на окно или раму, давая шее отдохнуть, плюс на вас не навалится пассажир в проходе. Если сидячих мест нет — лучше встать у стенки, где опереться и отдохнуть, или у окна с перилами, за которые можно держаться. Любая опора снизит нагрузку на ноги. Не стойте у выхода, по возможности снимайте со спины рюкзак, — добавила Булгакова.

Ранее психолог Татьяна Метелева рассказала, что, прежде чем принимать окончательное решение о разрыве с партнером, необходимо взвесить все аргументы и убедиться, что прекращение отношений действительно неизбежно. Она также отметила, что расставаться нельзя в состоянии эмоционального возбуждения, а при разговоре важно соблюдать правила этики.

Также, по ее словам, нужно максимально честно и конструктивно доносить точку зрения, избегать манипуляций, например «если бы ты поступил по-другому».