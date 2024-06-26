Названы лучшие способы защититься от телефонных мошенников Юрист Ситдикова: незнакомые номера нужно «сбрасывать» и сразу блокировать

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Юрист Виктория Ситдикова в беседе с NEWS.ru посоветовала не реагировать на подозрительные предложения о легком заработке и странные просьбы перечислить средства, поступившие даже от знакомых. По ее словам, лучше не вступать с неизвестными в переписку, но необходимо блокировать аккаунты. Эксперт уточнила, что если подобные сообщения приходят от близких — надо перезвонить и настаивать на личной встрече.

Никогда не переходите по ссылкам, направленным от подозрительных лиц, чтобы такие лица никаким образом не смогли завладеть вашими данными. Если вы вступили в диалог, никогда не сообщайте о своем заработке, балансе карты и банковских реквизитах. Такие вопросы задают только мошенники, — предупредила Ситдикова.

Юрист напомнила, что 98% жертв мошенников, которые обратились с заявлениями в полицию, не удается вернуть свои денежные средства. Причем уголовные дела либо не возбуждаются вовсе, либо возбуждаются в отношении неустановленных лиц и превращаются в так называемые «висяки», которые расследовать невозможно. Ситдикова пояснила, что сервера таких лиц обычно находятся за пределами РФ, либо их не удается отследить вовсе.

Мошенники выдумали «Единую медицинскую службу» и теперь от имени организации звонят россиянам, чтобы получить доступ к «Госуслугам» и завладеть личными данными, заявила ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Как правило, они интересуются, когда была сделана последняя флюорография, а после сообщают об устаревших данных, которые нужно обновить. Для этого они просят номер СНИЛС или код из СМС.