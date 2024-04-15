Названы лучшие способы уничтожить всех паразитов в любом виде мяса Нутрициолог Гусакова: паразитов в мясе можно уничтожить заморозкой на неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уничтожить практически всех паразитов в различных видах мяса можно термической обработкой или заморозкой на семь — десять дней, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она отметила: температура должна доходить минимум до 74 градусов Цельсия. По ее словам, в таких условиях в говядине, свинине, а также в мясе птицы гибнут 99% подобных организмов.

Один из самых надежных способов — это термическая обработка мяса. Например, для мяса говядины, свинины и ягнятины рекомендуется довести температуру внутри мяса до 63–71 градуса Цельсия, а для птицы — до 74 градусов Цельсия. При этой температуре 99% паразитов будут уничтожены, — добавила Гусакова.

Собеседница подчеркнула: многие паразиты не могут размножаться при низких температурах, поэтому данный продукт можно заморозить при температуре ниже 20 градусов Цельсия на семь — десять дней минимум. Гусакова напомнила: также «вредителей» уничтожает маринование.

Ряд паразитов выживают даже при высоких температурах или в морозилке. Приобретайте мясо только у сертифицированных поставщиков, храните в холодильнике при температуре не выше четырех градусов Цельсия, используйте отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса и других продуктов питания, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение, — подытожила Гусакова.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что весной обостряются проблемы с ЖКТ (гастрит, симптомы язвы желудка), психические заболевания, аллергические реакции. Она отметила, что в это время года человеческий организм также подвержен ОРВИ на фоне ослабленного иммунитета.