Названы лучшие советские фильмы и передачи для развития детей

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров в разговоре с NEWS.ru перечислил лучшие советские фильмы, передачи для развития детей. Историк рассказал, что можно показывать подрастающему поколению и не беспокоиться за его психику. По его словам, подрастающему поколению нужно показывать фильмы и программы, где доминируют добро, верность долгу, дружбе, справедливость, гуманизм.

Педагог добавил, что в фильмах происходят разные коллизии, разворачиваются драмы, но концептуально, эстетически они должны формировать, поддерживать и укреплять в человеке лучшие чувства, фундаментальные ценности, надежду, любовь, ответственность, силу духа, здравомыслие.

Из передач советской эпохи рекомендовал бы для показа выборочные программы из циклов «В гостях у сказки», «Хочу всё знать!», «Будильник», «Выставка Буратино», «До 16 и старше...». Из обилия фильмов (существовала специальная детская киностудия!) той же поры выделю некоторые: фильмы по произведениям В. Крапивина «Валькины паруса», «Оруженосец Кашка», «Планета бурь» по А. Казанцеву, «Ключ без права передачи», «Сказка о потерянном времени», «Пятнадцатилетний капитан», «Фантазёры», «Весенние перевёртыши», «Республика ШКИД». За психику всегда беспокоиться надо, но требуется минимизировать производство теле- и кинопродукции, рассчитанной на намеренное причинение ей (психике. — NEWS.ru) вреда! — отметил эксперт.

Ранее Снегуров прокомментировал реакцию учительницы на поведение школьника, который сидел на уроке в наушниках. Эксперт отметил, что она могла показаться несдержанной, так как погружённые в гаджеты ученики зачастую не реагируют на замечания педагога и могут даже оскорблять его. Собеседник добавил, что нельзя ожидать от преподавателя только позитивных эмоций, особенно если его требования игнорируются.