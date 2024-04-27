Названы лучшие места отдыха с детьми в майские праздники Психолог Наумова посоветовала уехать всей семьей на дачу в майские праздники

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Майские праздники являются отличной возможностью отдохнуть всей семьей, но, чтобы время прошло с пользой, нужно учитывать интересы каждого человека, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Наумова. Она посоветовала родителям отправиться вместе с детьми на дачу. Если такого варианта нет, то психолог рекомендовала посетить городские аттракционы, парки, кинотеатры или интерактивные музеи.

Важно оценить потребности всех и выбрать оптимальный вариант. Отличным будет отдых на природе, поездка на дачу, чтобы погулять на свежем воздухе, поиграть в активные игры. Если не удается выехать за город, то в городской черте есть много парков, где можно прекрасно провести время и повеселиться, посетить аттракционы, интересные мероприятия, игровые комнаты, театры, зоопарки, кинотеатры и интерактивные музеи, — сказала Наумова.

Психолог призвала россиян избегать ссор и конфликтов в майские праздники, и тогда семейный отдых пройдет великолепно.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал не сидеть с друзьями допоздна накануне рабочих будней, чтобы было проще вернуться к работе после майских праздников. Он рекомендовал заранее подготовиться к выходу из долгих выходных.