Названы категории россиян, за оскорбления которых накажут по статье УК РФ Адвокат Кудряшов: за оскорбление сотрудника МВД или Росгвардии накажут по УК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскорбление в России не считается преступлением, но человека привлекут к уголовной ответственности за совершение такого действия в отношении представителя власти, который находится при исполнении должностных обязанностей, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Кудряшов. Он пояснил, что речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии. Наказание за их оскорбление предусмотрено статьей 319 УК РФ.

Уголовно-наказуемым является такое оскорбление, которое государство приравнивает к экстремизму. По статье 282 УК РФ привлекут за повторные публичные высказывания, которые могут быть расценены как унижение человека по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальной группе. Если они сопряжены с угрозой насилия, то преступлением будет считаться их высказывание и в первый раз, — отметил адвокат.

Он также разъяснил, что оскорбление в адрес обычного гражданина считается административным правонарушением. Согласно статье 5.61 КоАП РФ, оно наказывается штрафом от трех до пяти тысяч рублей. За публичное оскорбление через интернет сумма взыскания составляет от пяти до десяти тысяч рублей.

Юрист добавил, что протоколы по указанной статье составляет только прокурор. В заявлении об оскорблении в прокуратуру необходимо указать дату, время, место событий и их описание, данные участников и свидетелей. Адвокат предупредил о том, что прокурор может поручить полиции провести предварительную проверку заявления, а также о риске утери заявления при пересылке между ведомствами.

Получается, что за оскорбление обычных людей фактически никого не привлекают, а даже если это и случается, то штрафы скромные. Выходит, оскорбить кого-то — удовольствие недорогое. Возможно, это одна из причин того, что нередко люди пытаются восстановить справедливость не установленным законом способом, а кулаками, — заключил адвокат.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что россияне имеют право подать в суд на оскорбивших их в интернете юзеров и добиться компенсации морального вреда. По его словам, для этого необходимо делать скриншоты страниц с оскорбительными высказываниями в свой адрес и подавать жалобу в Роскомнадзор и полицию.