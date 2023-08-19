Названы категории россиян, которым повысят пенсию уже с 1 сентября Профессор Финогенова: уволившимся в августе с 1 сентября проиндексируют пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсий с 1 сентября не предусмотрена на федеральном уровне, однако часть россиян все же может рассчитывать на повышение выплат, сообщила профессор Юлия Финогенова. По ее словам, которые приводит ПРАЙМ, перерасчет коснется тех, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе.

Финансист уточнила, что речь не идет о немедленном повышении выплат — увеличенная пенсия может поступить спустя несколько месяцев, так как четкого регламента в этом вопросе нет. Однако сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца.

На индексацию могут рассчитывать пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. Их фиксированная часть пенсии увеличится в два раза, то есть до 15 134 рублей. В этом случае повышение осуществляется автоматически.

Кроме того, перерасчет коснется граждан, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. При этом повышенную пенсию они смогут получить не ранее октября.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта бюджета Социального фонда (бывший ПФР) на 2024–2025 годы предусмотрено несколько индексаций страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Первая индексация будет проводиться по прогнозируемому уровню инфляции, а вторая — по уровню роста доходов фонда. Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам каждого года около 4%.