Названы категории россиян, которым не рекомендуется есть азиатские супы Диетолог Соломатина: азиатские супы лучше не есть людям с болезнями ЖКТ

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Азиатские супы достаточно полезны для организма, однако есть ряд категорий людей, которым лучше отказаться от подобной еды, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, такая пища из-за остроты противопоказана пожилым людям, детям, лицам с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Тут надо брать во внимание климат, общую санитарную обстановку, поэтому для многих народов такая острая еда привычна, они начинают питаться ей с детства. То есть слизистая компенсаторно утолщается, они вполне нормально переносят. Для человека не совсем подготовленного, пожилого, ребёнка, имеющих острые заболевания, хронические, связанные с повреждением слизистой желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвы, панкреатиты, колиты. От таких супов нужно отказаться, дабы не испытывать потом неприятности, если идёт воспаление, — рассказала Соломатина.

Она отметила, что в целом такая пища может быть полезна, потому что она низкокалорийна, в ней не используются «тяжелые ингредиенты», такие как мясо на кости. Такие супы, по словам эксперта, достаточно быстро дают чувство насыщения. Кроме того, уточнила диетолог, при приготовлении азиатских супов не применяют технологии копчения, обжаривания и зажарки. Она добавила, что от таких блюд даже может развиться легкая зависимость, поскольку в них сочетаются острый, кислый и сладкий вкусы. Такая композиция воздействует на определенные зоны мозга, при этом человек получает наслаждение, уточнила специалист.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что жареные, острые и копченые продукты не рекомендуется есть на завтрак. Кроме того, по ее словам, чай и кофе стоит пить только через полчаса после приема пищи.