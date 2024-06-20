Названы худшие страны для отпуска с июня по август Тревел-блогер Ансталь: жара и дожди могут испортить отпуск в ОАЭ и на Шри-Ланке

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В некоторых туристических странах летом плохая погода, июнь-июль — несезон, и это нужно учитывать, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, к таким направлениям относятся Индия, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ и Куба, потому что там очень влажно, часты тропические дожди.

На Шри-Ланке летом, куда обычно летают — Хиккадува, Унаватуна, это побережье, туда летом приходит сезон ливней, но можно поехать на другое побережье и не застать дожди, там летом сезон. В июне-июле, особенно в конце, ближе к августу, мы не советуем ездить в Эмираты, так как там жесткая жара, — пояснила она.

Погоду в ОАЭ в этот период очень тяжело переносят дети, отметила она, поэтому такое путешествие подойдет только для любителей зноя. Но с маленькими детьми лучше все же не летать, предупредила блогер.

Египет можно отнести, но летом спрос не падает, несмотря на жару, так как спасает сухой климат. Либо зальет, либо испепелит, — добавила Ансталь.

Ранее она сообщила, что в России Алтай и Байкал — наиболее популярные направления для туризма в августе. В основном путешественники выбирают экскурсионные туры, чтобы посетить сразу большое количество природных достопримечательностей. Из заграничных направлений бессменным лидером остается Турция — там сохраняется самый большой выбор отелей, курортов с различными пляжами.