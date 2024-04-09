Названы главные привычки, превращающие человека в скучного собеседника Преподаватель речи Каспарова: слова-паразиты и паузы делают человека «душным»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существует ряд вредных привычек, превращающих человека в скучного собеседника, рассказала NEWS.ru преподаватель речи Седа Каспарова. Среди них, отметила эксперт, обилие мелких деталей в рассказе, мешающих раскрыть его суть.

Во-первых, отследите свою энергию. Когда вы в классном драйвовом состоянии, вы «заряжаете» людей. Занимайтесь физкультурой, а перед встречей вспомните о ее целях. Проследите, не слишком ли много в ваших историях мелких деталей, слушайте себя и отслеживайте реакцию людей, задавайте аудитории вопросы — людям будет приятно, а вам понятно, о чем им интересно услышать, — добавила Каспарова.

Еще одна вредная привычка — перескакивать с темы на тему, из-за чего выступление превращается в набор разрозненных фактов, утверждает эксперт. Каспарова напомнила: речь портят слова-паразиты и паузы хезитации (заминки).

Вы часто используете слова-паразиты и паузы хезитации: все те звуки, которыми вы паузу пытаетесь прикрыть. Совет: расширяйте словарный запас. Еще одна ошибка — вы бубните, разговариваете монотонно, с однообразной интонацией. Тут совет: добавьте разнообразия. Говорите где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, расставляйте паузы и акценты, — заявила Каспарова.

Эксперт также призвала давать собеседнику высказаться. Каспарова объяснила — нельзя забывать об окружающих, иначе им станет скучно.

Отследите, даете ли вы собеседнику высказаться. Зачастую в разговоре мы говорим, забывая об окружающих. Им с нами становится неинтересно. Совет: оставайтесь в диалоге. Задавайте вопросы, интересуйтесь, — подытожила Каспарова.

Ранее нейропсихолог Екатерина Тур порекомендовала родителям не перекладывать на гаджеты и мультфильмы эмоциональное и речевое развитие ребенка. Она пояснила, что дети не распознают речь, которую слышат в передачах и мультфильмах, и не задействуют речевые центры во время просмотра телевизора или игры. Эксперт подчеркнула, что до четырех лет ответственность за развитие речи ребенка полностью лежит на родителях.