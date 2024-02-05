Названы главные причины желания проверять переписки и звонки возлюбленного Психолог Тум: желание читать переписки может быть следствием психотравмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Желание читать переписки партнера является завуалированным желанием проникнуть в личное пространство человека, заявила клинический психолог Майя Тум в беседе с NEWS.ru. По словам специалиста, причин у такого поведения может быть множество, среди них неуверенность в себе, недосказанность в отношениях и психотравмы — например, человек в прошлом столкнулся с изменой возлюбленного и теперь боится повторения сценария.

В своем желании знать, человек преследует цель найти подтверждение своим опасениям. В таком случае тревожное желание может возникать без реальных поводов со стороны другого партнера, — подчеркнула собеседник издания.

По ее словам, стремление тайком читать личные переписки партнера может быть проявлением психологического насилия. А также первым шагом к тотальному контролю и абьюзу.

В любом из случаев желание контролировать не является нормой. Если вас тревожит поведение партнера, об этом стоит поговорить открыто и постараться найти объективное решение, — посоветовала специалист.

Психолог добавила, что, когда речь идет о психотравматичном опыте, есть резон обратиться к специалисту, который поможет освободиться от тревоги. Желание контролировать всегда ведет к усложнению взаимоотношений и расстройству психоэмоционального благополучия, предупредила Тум.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, как ужиться с ревнивым партнером. По ее мнению, избавиться от проблемы необоснованной ревности поможет спокойный диалог, терпение и ласка. Сама по себе ревность — нормальное чувство, появляющееся при очевидном поводе, отметила специалист, но, если человек ревнует на пустом месте, это может говорить о проблемах с доверием.