Названы главные причины провальных попыток похудеть Косметолог Теребинская: гиподинамия и «заедание» стрессов — главные причины провальных попыток похудеть

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Главными причинами провальных попыток похудеть являются гиподинамия — малоподвижный образ жизни, когда расход калорий меньше их потребления, переедание, в том числе на фоне стрессов, а также нарушения в работе эндокринной системы, рассказала NEWS.ru косметолог Анна Теребинская. Эксперт подчеркнула, что в медицинском понимании лишним весом считает превышение индекса массы тела (ИМТ) свыше 25 при норме 18–25.

Основными причинами проблем с весом являются нарушение в работе эндокринной системы (гормональные сбои или врождённые нарушения в работе органов), гиподинамия, «заедание» стрессов, медленное появление чувства сытости, особенно с возрастом. Отсюда и поговорка: «выходить из-за стола с лёгким чувством голода», т. к. ощущение сытости появляется спустя 15–20 минут. Все эти причины возможно скорректировать самостоятельно или обратившись к специалисту, — отметили Теребинская.

Она добавила, что неудачные попытки избавиться от лишнего веса являются поводом обратиться к пластическому хирургу для проведения липосакции, однако, заявила медик, процедура не панацея.

Этот способ, по мнению многих, самый простой и эффективный — один раз удалить ненавистные объёмы и всё! Замечу, хирургическое вмешательство не панацея. Удалить весь жир с тела невозможно, и даже убрав его в нескольких зонах, вы рискуете получить новые округлости в тех местах, где жировая ткань осталась, если будете вести тот же образ жизни, что и до пластики, — подытожила врач аппаратных технологий компании LNC.

Ранее косметолог Екатерина Анчикова в разговоре с NEWS.ru назвала беременность, лактацию, онкологические заболевания, острые инфекции, а также непереносимость компонентов препарата с ботулотоксином абсолютными противопоказаниями к введению ботокса. Эксперт также добавила в список обострение тяжелых соматических недугов. К относительным противопоказаниям специалист в области аппаратной косметологии LNC отнесла прием антибактериальных, противовоспалительных, антикоагуляционных препаратов (гепарин, варфарин), нестероидных средств (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен), наличие на коже лица признаков воспаления.