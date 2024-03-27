Названы главные лечебные свойства регулярного донорства крови Терапевт Тимощенко: регулярное донорство крови укрепляет иммунитет

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Регулярное донорство крови улучшает работу иммунной и кроветворной систем человека, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, данная процедура помогает при гемохроматозе.

Регулярная сдача крови является обеспечивает стимулирование иммунной и кроветворной системы. Донорство может быть даже рекомендовано лицам, страдающим некоторыми заболеваниями, в частности болезнями накопления (гемахроматоз), а также некоторыми другими обменными заболеваниями, — подчеркнула Тимощенко.

Медик отметила: организм тренируется быстрее отвечать на эпизоды потери крови, что позволяет ему стать устойчивее к возможным травмам или, например, помогает женщинам легче перенести роды. Терапевт напомнила: важно помнить, что донор, сдающий кровь на регулярной основе, лучше следит за здоровьем, не употребляет алкоголь и наркотические вещества, правильно питается.

Перед сдачей крови обязательно контролируются основные показатели крови, что позволяет вовремя выявить некоторые заболевания или состояния и вовремя получить лечение. В целом, регулярное донорство является безопасным для донора, в том случае, если забор крови производится пациенту без признаков железодефицитных состояний и вовремя проводится их компенсация, — подытожила Тимощенко.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в течение первых выходных после теракта в «Крокусе», 23 и 24 марта, собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим. Всего на пункты сдачи крови за два дня пришли почти 4 тысячи добровольцев.