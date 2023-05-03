Стало известно, как правильно выбрать «шашлычное» мясо для маринования Глава Союза дачников Чаплин: лучшее мясо для шашлыка — ярко-красное с жирностью до 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мясо для маринования перед приготовлением шашлыка должно быть ярко-красным в разрезе, с объемом жира не более 20%, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что перед кулинарной процедурой продукт нужно тщательно промыть и зачистить все жилки и жесткие прослойки.

Мясо для маринования перед приготовлением шашлыка должно быть ярко-красным в разрезе, а объем жира должен быть не более 20%. Зачистите все жилки и жесткие прослойки, тщательно промойте. Обязательно добавляйте лавровый лист, соль, черный душистый перец, горошком, немного уксуса и подсолнечного масла. Чтобы не испортить вкус мяса, не жарьте его на одной решетке или шампуре с овощами и на открытом огне. Не поливайте мясо слишком обильно водой или уксусом во время жарки и не переворачивайте слишком часто, — подчеркнул эксперт.

Ранее шеф-повар Николай Крюков рассказал NEWS.ru, что купленное на развес мясо идеально подходит для шашлыка, особенно если оно приобретено в охлажденном виде. По его словам, покупая охлажденное мясо, легче определить его качество. Для этого необходимо проверить его на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также выяснить, является ли продукт размороженным.