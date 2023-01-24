Названы фрукты, которые нельзя хранить друг с другом Диетолог Соломатина заявила о несовместимости яблок и апельсинов при хранении

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Некоторые фрукты не стоит хранить рядом друг с другом, потому что они ускоряют созревание других фруктов или овощей, рассказала NEWS.ru диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, в первую очередь речь идет о яблоках и бананах, которые не стоит класть в один пакет или хранить в общей корзине. Соседства с яблоками также не переносят апельсины, поскольку даже находясь на небольшом расстоянии друг от друга, они запускают процессы созревания и, впоследствии, гниения.

Бананы и яблоки не стоит хранить не только друг с другом, но и рядом с другими фруктами или овощами. Они содержат этилен, данное вещество ускоряет созревание других продуктов. Их не стоит класть в один пакет или хранить в одной корзине. Чтобы ускорить созревание, в качестве рекомендации бананы или яблоки кладут рядом с каким-то продуктом, например, с авокадо, — рассказала Соломатина.

Диетолог добавила, что производящие этилен бананы, манго и киви способны вызывать преждевременную порчу и увеличивать количество пищевых отходов. Чтобы спасти бананы от перезревания, нужно разделить большую связку и часть отложить в холодильник, а чтобы спасти продукты в холодильнике от этилена, стоит замотать ножки бананов пищевой пленкой или фольгой.

Ранее Соломатина рассказала, что каша из чечевицы поможет укрепить женское здоровье. По ее словам, в чечевице содержатся фитоэстрогены, которые препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и появлению морщин. Диетолог рекомендует выбирать красную чечевицу из-за большого содержания антоцианов и биофлавоноидов: они не только защищают клетки от разрушения, но и препятствуют развитию рака.